Delfina Gómez se retiró de la mañanera antes de que le pudieran preguntar sobre la multa del TEPJF

La titular de la SEP, Delfina Gómez, se salvó de que le preguntarán en la mañanera sobre la multa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por los “diezmos” en Texcoco.

Delfina Gómez se presentó en la mañanera del 13 de enero para presentar la Biblioteca Centenaria.

La prensa no tuvo oportunidad de preguntar a Delfina Gómez sobre la multa en la mañanera porque se retiró del Salón Tesorería para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentara un plan de austeridad para el INE.

Sin embargo, Delfina Gómez fue sorprendida afuera de Palacio Nacional después de la mañanera, dijo que “no tengo nada que opinar” y se despidió de la prensa.

La secretaria Delfina Gómez solo se salvó un rato del cuestionamiento de la multa del TEPJF a Morena por los “diezmos” en Texcoco.

La prensa se la encontró afuera de Palacio Nacional, sin embargo, Delfina Gómez dijo entre titubeos que era respetuosa de la ley, no tenía comentarios y se despidió.

“Nada, nada, no, no, no tengo nada... Ahí el Tribunal ya dio el dictamen... No, nada (risas)... No, no ten... no doy nada, tengo que decir... Somos muy respetuosos y lo que determine el Tribunal (risas). Nos vemos”.

