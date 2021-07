¿Cuánto costará el gas Bienestar?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la creación de una empresa para la comercialización de gas LP que se llamará gas Bienestar.

Durante la conferencia mañanera del 7 de julio, AMLO aseguró que el gas Bienestar distribuirá gas en cilindros a un precio justo.

Esto debido a que, reconoció, su gobierno no ha podido bajar los precios del gas LP como lo ha hecho con las gasolinas.

“Injustificadamente ha estado aumentando el precio del gas LP en el país y no he podido cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles por encima de la inflación”

AMLO