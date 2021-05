México.- La Secretaría de Salud (Ssa) presentó las cifras actualizadas para este 21 de mayo sobre el avance del coronavirus Covid-19 en el país.

En la conferencia de prensa, las autoridades de Salud informaron que en México suman 221 mil 256 muertes por coronavirus.

En las últimas 24 horas, se han registrado 176 nuevas muertes por Covid-19, en las 32 entidades del país.

Hugo López- Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, destacó que en las últimas 18 semanas se han reducido los contagios de Covid-19 y se espera que continué así.

Además, la mitad de México se encuentra en semáforo verde Alerta Covid-19.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, descartó ser nombrado e mbajador de México en Argentina.

Este 21 de mayo, el periódico Reforma publicó que Hugo López-Gatell sería nombrado embajador de México en Argentina. Sin embargo, el funcionario dijo que no ha sido requerido.

“No tengo conocimiento de que me hayan requerido en ninguna otra parte que no sea la Secretaría de Salud, pero yo estoy atento a ver dónde se me requiere para alguna misión. Mi misión es servir al pueblo de México”

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud