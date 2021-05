Luego de que el hospital del IMSS dejara de atender a pacientes con coronavirus, la médica internista Adriana Orozco compartió como se siente al guardar su equipo de protección que usaba al ingresar al área Covid-19.

“Hola, les quería comentar que desde hace aproximadamente un mes mi hospital dejó de tratar a pacientes con covid y hoy por fin me decidí a guardar todas las cosas que tenía cerca de mi puerta… todo el equipo de protección que utilizaba cuando entraba al área covid”

Adriana Orozco pertenece al Hospital General de Zona 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Iztacalco en la CDMX.

Entre los objetos que la médica internista usaba como protección personal al ingresar al área Covid-19 del hospital del IMSS se observan:

Adriana Orozco confesó que guardará los objetos de protección para el Covid-19 que solía usar en un lugar donde no los pueda ver.

Entre lágrimas por la emoción del momento, la médico internista Adriana Orozco dijo tener sentimientos encontrados por ya no tener que utilizarlos.

Sin embargo, Adriana Orozco también expresó su nostalgia por las muertes que la enfermedad ocasionó en el hospital.

“Lo voy a guardar en un lugar donde no lo vea. Ahorita tengo sentimientos encontrados de felicidad por no utilizar ese equipo de protección, pero de mucha nostalgia de todos los pacientes que perdimos. Sobre todo, de amigos médicos, enfermeras que no están aquí ahora”

Adriana Orozco. Médico internista