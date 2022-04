Tras la declaración de la SCJN de no inconstitucionalidad de la reforma eléctrica, Claudia Sheinbaum respondió a las críticas que le hizo Margarita Zavala por celebrar dicha determinación.

En su conferencia de prensa de este 8 de abril, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la crítica que lanzó en su contra Margarita Zavala, por apoyar la reforma eléctrica de AMLO.

Al respecto, Claudia Sheinbaum señaló que seguramente la reforma eléctrica le preocupa a Margarita Zavala, porque la legislación no beneficia a empresas como Iberdrola.

Así lo dijo Claudia Sheinbaum en respuesta al mensaje que Margarita Zavala publicó ayer jueves, donde acusó que la jefa de Gobierno de la CDMX “no entendió” lo que la SCJN votó sobre la reforma eléctrica.

En dicho mensaje, Margarita Zavala explicó a Claudia Sheinbaum que la SCJN no declaró constitucional la reforma eléctrica, a la cual calificó como un “bodrio de ley”.

“Usted no entendió lo que se votó. En realidad no se declaró constitucional. Falto un voto para que no se necesitara presentar un amparo para defenderse de ese bodrio de ley. De hecho, la mayoría dijo que era inconstitucional. Pregúnteles a los 4 ministros sometidos”

Margarita Zavala