Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única de Morena a la presidencia, reiteró su apoyo a la propuesta para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por voto popular.

En entrevista para Así las cosas, Claudia Sheinbaum aseguró que no querer que se realice este debate es como defender la democracia para unas cosas pero para otras no.

En el marco de las precampañas rumbo a las elecciones 2024, Sheinbaum Pardo aseguró que es importante que se discuta la elección de ministros y apuntó que esta figura no es nueva para otros paises.

Claudia Sheinbaum aseguró que sí está de acuerdo con que se discuta la elección por voto popular de los ministros de la SCJN, esto luego de hacer alusión a una nota de El País donde el medio afirma que la precandidata se “apartó” de esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con Claudia Sheinbaum ella está a favor de defender la democracia y eso incluye la posibilidad de que la ciudadanía pueda elegir a jueces y magistrados.

“Sí, por su puesto que sí..yo sí estoy de acuerdo, porque por qué defendemos la democracia en unas cosas y otras no, por qué no que el pueblo decida a los jueces porque hoy tenemos un sistema de justicia que la verdad no funciona”

Claudia Sheinbaum