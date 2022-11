Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) pregunta ¿qué pasó con Ricardo Anaya?, quien ya no aparece en las encuestas para los presidenciables para las elecciones 2024.

Estas declaraciones las hizo durante la entrega de las tarjetas de la pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, este martes 29 de noviembre en la alcaldía de Iztacalco en la CDMX.

Cabe recordar que Ricardo Anaya fue en 2018 el candidato presidencial del Partido de Acción Nacional (PAN), quien perdió la presidencia de México y se ha declarado uno de los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante esto Ricardo Anaya era considerado por las encuestadoras como uno de los posibles candidatos presidenciables, nuevamente para la presidencia de México pero en 2024.

Claudia Sheinbaum pregunta qué pasó con Ricardo Anaya que ya no aparece en las encuestas para 2024

Claudia Sheinbaum, quien forma parte de las llamadas corcholatas de Morena para aspirar a la presidencia de 2024, preguntó por Ricardo Anaya.

Esto debido a que fue cuestionada sobre los resultados de una encuesta publicada por el periódico El Universal, quienes a 18 meses de que se pueda llevar a cabo las elecciones 2024, tienen a la cabeza a Morena.

Así como a ella en primer lugar una la favorita para ser la candidata presidencial de Morena en 2024.

A lo que la jefa de gobierno respondió que es sólo una encuesta, pero debido a la gran afluencia de personas la marcha del domingo del presidente AMLO demuestran el apoyo que hay hacia Morena.

Mientras que de su alto porcentaje para ser la candidata de Morena para 2024, agradeció el resultado que estaba plasmado en esa encuesta, así como en otras, aunque dijo que era una “encuesta más”.

Por las encuestas es que también le preguntaron qué pensaba sobre los otros posibles candidatos de los otros partidos como:

Beatriz Paredes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)

Lilly Téllez del Partido de Acción Nacional (PAN)

Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano (MC)

Ante esto es que Claudia Sheinbaum mostró su atención ya que no han nombrado en las encuestas por parte del PAN a Ricardo Anaya.

“Me llama la atención que en el caso del PAN no preguntaron por Ricardo Anaya” Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX

Ante esto le preguntaron qué le parecía que Ricardo Anaya ya no figuraba dentro de estas encuestas de presidenciables, a lo que respondió que no lo sabía porque no preguntaban por él.

Pero sostuvo que habría que preguntar a quién había hecho la encuesta de la que ya no aparece el nombre de Ricardo Anaya.

¿Cómo va Claudia Sheinbaum este martes 29 de noviembre en el tracking diario de la encuesta Metrics MX?

Claudia Sheinbaum es considerada por las encuestas como una de las posibles aspirantes para la presidencia de México en 2024.

Es por ello que Claudia Sheinbaum aparece en el tracking diario de la encuesta Metrics MX que mide la preferencia de las personas por su posible candidato predilecto para 2024.