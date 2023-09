La ganadora de la encuesta de Morena, Claudia Sheinbaum, visitará el próximo domingo 24 de septiembre a los Hijos del Averno, en la sección de la revista El Chamuco.

Al ganar la encuesta de Morena, Claudia Sheinbaum fue seleccionada como coordinadora nacional de la defensa de la Cuarta Transformación de Morena, por lo cual, ha comenzado a recorrer el país.

En días anteriores, Claudia Sheinbaum comentó que iniciarían las organizaciones para las tareas de Morena para el proceso electoral de 2024, una de estas fue la publicación de las convocatorias para las gubernaturas que cambiarán de Ejecutivo.

Hasta el momento, Claudia Sheinbaum no se ha vuelto a pronunciar sobre la impugnación realizada por Marcelo Ebrard, quien pide que se repita el proceso interno .

Claudia Sheinbaum visitará a los Hijos del Averno de El Chamuco este domingo 24 de septiembre

Para este domingo 24 de septiembre, la seleccionada como candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, visitará a los Hijos del averno, tal como lo compartió la revista El Chamuco en su espacio de la red social de X (antes Twiter).

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, “es un honor estar con El Chamuco”, por lo que en canal 22 estará en el programa con los Hijos del Averno a las 20:30 horas del domingo 24 de septiembre.

Aunque los Hijos del Averno no dieron avances y no los han compartido en sus redes sociales, sí declararon que habrá un plus en su canal de YouTube.

También presentaron a su invitada con las frases características de su campaña, como “es Claudia” y “en Chamuco TV y en todo el país es tiempo de mujeres”; e invitaron a los televidentes a no perderse el programa este domingo 24 de septiembre.

¡Es tiempo de mujeres!



Este domingo tendremos un programa especial en #ChamucoTV porque nos visita la Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), quien es Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T.



Los esperamos el domingo a las 20:30 hrs. Por @Canal22. pic.twitter.com/ZjLa4WxDHC — El Chamuco (@El_Chamuco) September 22, 2023

Sin embargo, los internautas no reaccionaron muy bien a la emisión de El Chamuco con Claudia Sheinbaum como invitada, señalando que se olvidaron de la crítica política .

Ellos son los Hijos del Averno del Chamuco:

Rafael Barajas “El Fisgón”, caricaturista y activista político;

José García “Hernández”, también caricaturista que trabaja para diversos medios de comunicación; y

Rafael Pineda “Rapé”, periodista , historietista, animador y humorista gráfico.

Claudia Sheinbaum sentencia liberación de Uriel Carmona

Antes de su visita a los Hijos del Averno de El Chamuco y de su visita a Hermosillo, Sonora, para realizar la firma del acuerdo a la unidad, Claudia Sheinbaum ha sentenciado la liberación de Uriel Carmona.

Esto fue previo a entrar al evento en la Arena Sonora en Hermosillo, señalando que la liberación significa que “el Poder Judicial está por la impunidad”, ya que en lugar de hacer justicia están a favor de liberar a Uriel Carmona .

Por lo que Claudia Sheinbaum destacó que es necesario reformar el Poder Judicial ya que esta situación demuestra una nueva falla en el sistema, ya que libera a quien encubrió un feminicidio .

Nos reunimos con dirigentes de Morena en Sonora. Hay mucho entusiasmo. Hablamos de organización y movilización para la Transformación.#LaEsperanzaNosUne pic.twitter.com/8xWhlfE3cB — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 22, 2023

Encuesta MetricsMX: Así va Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024

En la encuesta MetricsMX del 10 de septiembre de 2023 (compartida por SDPnoticias), Claudia Sheinbaum se encuentra en primer lugar con más de 30 puntos de diferencia de Xóchitl Gálvez.

Esta es la intención al voto de las dos candidatas y el porcentaje de cualquier candidato de Movimiento Ciudadano , quienes todavía no lo han definido.