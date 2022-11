Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), asegura que no coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en todos los temas: “soy autentica”, dice.

Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de quienes aseguran que sigue a AMLO en todo , y cuestionan si en algún momento trabajará en sus ideas y luchas “propias”.

Cabe destacar que Claudia Sheinbaum ha respaldado a AMLO en la mayoría de sus desiciones, iniciativas y proyectos que ha presentado, entre ellos la reforma electoral y del uso de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; y hasta en las acusaciones y declaraciones en contra de los exfuncionarios, expresidentes y oposición.

En entrevista con Martha Debayle, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre cuándo comenzará a seguir sus ideas y proyectos, sin repetir todo lo que hace y dice AMLO.

No obstante, la jefa de gobierno aseguró que no se trata de repetir las acciones y discursos del presidente, sino que tienen “coincidencias” en sus pensamientos , motivo por el que se encuentran en el mismo movimiento.

Además, Claudia Sheinbaum expreso que quienes la conocen saben que es “autentica” y que las veces que ha respaldado a AMLO es porque comparte sus pensamientos, lo que no es “repetir”.

Tratando de evidenciar que no repite lo que hace y dice AMLO, Claudia Sheinbaum enlisto diferencias entre el presidente y ella.

En ese sentido, señaló que uno de los momentos en los que difirió del presidente de México fue en el uso de cubrebocas durante la pandemia, medida que sí fue anunciada por ella y el gobierno capitalino, inclusive previo a que la Secretaría de Salud lo estableciera.

Además, también declaró que hay diferencias en cuanto a carreras profesionales, género y lugar de nacimiento.

Otro de los argumentos que dio Claudia Sheinbaum al respecto de no diferir publicamente de lo que dice o piensa AMLO, es el señalamiento de “división interna” en Morena.

Acorde a las palabras de Claudia Sheinbaum, actualmente se encuentran en un momento político “especial”, en el que declarar diferencias de pensamiento con el presidente de México se puede tomar como una señal de “gran división interna” entre ellos , algo que no quiere que ocurra.

Por lo que, dijo que prefiere no señalar las situaciones en las que no coincide con él, que sí existen, y enfocarse en los pensamientos que comparten, entre ellos el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), en la vida pública de México.

“Hay un tema político de fondo, cuando no coincides pues sencillamente planteas que no coincides, pero también hay que decir que estamos en un momento político especial, entonces sí yo empiezo a decir que no coincido en cosas, pues se toma como una gran división interna entre nosotros”

Claudia Sheinbaum