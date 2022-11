Eduardo Verástegui, presidente de la organización católica “Movimiento Viva México” y organizador de CPAC México, ahora se lanza contra Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX): “ni en tu ciudad te quieren”, le dice.

El pasado 21 de noviembre, Claudia Sheinbaum opinó sobre “el fascismo” que trae consigo el movimiento de “ultraderecha” dirigido por Eduardo Verástegui, asegurando que sus declaraciones demuestran el odio a las mujeres.

Ante dicha situación, Eduardo Verástegui respondió a la jefa de gobierno de la CDMX, asegurando que es ella quien se cuelga de luchas para hacerse publicidad y que “ni en su ciudad la quieren”.

Los ataques del actor se suman a los que realizó recientemente en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de quien recibió como respuesta que “ni lo conoce”.

A través de Twitter, Eduardo Verástegui se lanzó contra Claudia Sheinbaum por llamar “fascista” a quienes asistieron y apoyan a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC, por su sigla en inglés).

El también actor se presentó con la jefa de gobierno por la red social y señaló que ella, al igual que AMLO, a quien calificó como protector de Claudia Sheinbaum, los acusan de fascistas, cuando en realidad el fascismo es “su propio nombre”.

Asimismo, Eduardo Verástegui señaló que Claudia Sheinbaum utiliza los feminicidios que ocurren en la CDMX para hacerse publicidad , motivo por el que perdió media ciudad en las elecciones 2021, pues “ni en su ciudad la quieren”.

Además, el presidente del Movimiento Viva México pidió a Claudia Sheinbaum que deje de presumirse “progresista” y mejor “se active”, pues es conocida por “ser aburrida” y no tener energía, lo que señaló como la causa de no tener resultados claros en la capital del país.

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno emitió su opinión sobre la CPAC y sus asistentes, asegurando que ella “condena el fascismo porque es atroz”.

Asimismo, Claudia Sheinbaum indicó que los movimientos de ultraderecha, como el que dirige Eduardo Verástegui, solo propagan argumentos de odio, que no tienen relación con la ciencia ni con la religión, y que lo único que defienden es a ellos mismos, y su étnia.

En ese sentido, la mandataria capitalina mencionó que no está de acuerdo con las posturas que emiten dichos movimientos, y que es necesario saber quiénes son los culpables de que “esos grupos” (de ultraderecha), vengan a México, para que las y los mexicanos sepan quién se víncula con ese tipo de grupos.

“Por su puesto que en la CDMX hay libertad de expresión, pero no por eso no condenamos lo que están defendiendo, ya vivió América Latina régimenes fascistas y no queremos que eso regrese nunca más”

Claudia Sheinbaum