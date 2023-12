Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena por la presidencia de México, agradeció de manera pública a Ricardo Monreal por acompañarla durante su visita al estado de Michoacán.

Y con ello la ex corcholata aprovechó para mandar un duro mensaje a la oposición, representada por Xóchitl Gálvez, con el que defendió la unidad de la plantilla a favor de la Cuarta Transformación.

“Agradezco que me acompañe Ricardo Monreal, él es parte del comité de precampaña”, expresó Claudia Sheinbaum dirigiéndose a la militancia y a las fuerzas políticas contrarias.

A quienes advirtió que ello es muestra de la solidez y el compromiso de Morena en su lucha por las elecciones 2024 , donde estiman continuar con el liderazgo del Poder Ejecutivo Federal.

Tras haber estado acompañada por Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial, Claudia Sheinbaum agradeció su labor por la precampaña presidencial rumbo a elecciones 2024.

Asimismo, haciendo un llamado a la oposición, presumió que en Morena solo hay cabida para acciones que ocurran en beneficio de la unidad del movimiento y por el beneficio del país .

Lo cual, al ratificarse con la participación de Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum lo calificó como una estrategia incomparable en defensa no solo del partido, sino de la nación entera.

“Agradezco que me acompañe Ricardo Monreal aquí en este evento, él es parte del comité de precampaña, hemos dado una muestra no solamente a lo adversarios, a nuestra militancia. La unidad no es de palabra, la unidad está en la acción [...] No hay nada que esté por encima del proyecto de transformación, del interés legítimo del pueblo de México”.

Claudia Sheinbaum