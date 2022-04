Ciro Murayama y Morena pelean por entrevista con Brozo

Debido a la entrevista que sostuvo con Brozo, el consejero electoral del INE, Ciro Murayama fue criticado por el partido Morena, lo cual terminó por provocar una pelea.

La pelea que se desarrolló por medio de Twitter, se originó luego de que el propio Ciro Murayama compartió una fotografía junto a Brozo, con motivo de una entrevista que éste le realizó.

La publicación de Ciro Murayama, fue comentada por la cuenta oficial del partido Morena, la cual compartió un mensaje en el que criticó al consejero del INE.

Ciro Murayama anunció entrevista con Brozo y criticó a quienes “busca sumisión y obediencia”

Ciro Murayama dio a conocer que fue entrevistado por Víctor Trujillo en su personaje de Brozo, a quien describió como “alguien que resulta muy incómodo a quien busca sumisión y obediencia”.

“No le digan a nadie. Pero tuve una entrevista con alguien que resulta muy incómodo a quien busca sumisión y obediencia” Ciro Murayama

Ciro Murayama informa sobre su entrevista con Brozo (@CiroMurayamaINE / Twitter)

El tuit fue comentado por Morena, el que acusó que la “sumisión y obediencia” a la que se refirió Ciro Murayama, son actitudes del consejero del INE y de Brozo, pero “al dinero y a los poderes fácticos”.

Iniciando la pelea con Ciro Murayama, Morena resaltó que el deber del consejero del INE es “garantizar imparcialidad en la democracia”.

Por ello, Morena sugirió al consejero electoral que si no puede con el cargo y los deberes que le corresponden, es mejor que se afile a un partido político de oposición.

“Sumisión y obediencia son lo que tienen ustedes al dinero y a los poderes fácticos. Su deber, consejero, @CiroMurayamaINE, es garantizar imparcialidad en la democracia. Si no puede renuncie y ya afíliese a un partido político, al PRI, al PAN, PRD o MC, el que más le guste” Morena

Morena acusa que Ciro Murayama y Brozo son "sumisos" y obedecen al dinero (@PartidoMorenaMx)

Ciro Murayama: Entrevista con Brozo “le caló” a Morena

La contestación de Morena también fue respondida por Ciro Murayama, quien al citar el tuit del partido, señaló en un segundo tuit que la platica que sostuvo con Brozo “ya le caló” a alguien.

“Mira mi estimado @brozoxmiswebs: A alguien del poder ya le caló que platiquemos. Y eso que ni nos han oído” Ciro Murayama

Ciro Murayama afirma que su entrevista con Brozo le "caló" a Morena (@CiroMuryamaINE / Twitter)

La pelea no paró ahí, ya que Morena compartió otro mensaje en respuesta Ciro Murayama, a quien le pidió no equivocarse, pues al partido no le “cala” la libertad de expresión.

Al destacar que a diferencia de ellos no les molesta la libertad de expresión, Morena le insistió en pedir a Ciro Murayama que manifieste sus posturas políticas desde un partido.

Así lo estableció Morena al considerar que las opiniones de Ciro Murayama, deberían hacerse de forma transparente, “y no desde un espacio donde su trabajo es garantizar imparcialidad”.

“No se equivoque, consejero, no nos “cala”, a diferencia de ustedes, la libertad de expresión. Al contrario, le sugerimos que manifieste sus posturas políticas desde un partido, transparentemente, y no desde un espacio donde su trabajo es garantizar imparcialidad. Saludos” Morena

Morena dice a Ciro Murayama que a ellos no les "cala" la libertad de expresión (@PartidoMorenaMX / Twitter)

Para concluir la pelea, Ciro Murayama destacó en tono irónico que no es correcto que un partido político —Morena— “difunda un programa de entrevistas” en referencia al espacio encabezado por Brozo.

Sin embargo, el consejero del INE resaltó que dicha acción no es ilegal, por lo que continuando con su postura irónica, dio la “bienvenida” a la publicidad de Morena para su entrevista con Brozo.

“No me parece muy acertado que un partido político difunda un programa de entrevistas. Pero como eso no es ilegal: bienvenida la publicidad de @PartidoMorenaMx a mi entrevista con @brozoxmiswebs” Ciro Murayama