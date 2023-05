Ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre una supuesta amistad con el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, Ciro Gómez Leyva decidió responder.

Desde su programa Ciro por la mañana, el periodista reiteró que nunca ha sido amigo del ex secretario de Seguridad y sólo lo trató con el mismo respeto con el que hoy trata a la Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo, criticó que AMLO tenga una estrategia de repetir mentiras y esperar a que se vuelvan realidad.

Sin embargo, Ciro Gómez Leyva resaltó que cada vez que el presidente asegure que tuvo una amistad con Genaro García Luna, él va a recordar que quien verdaderamente lo invitaba a desayunar era AMLO.

Ciro Gómez Leyva reiteró que es una “mentira repetida” que fue amigo de Genaro García Luna la que dice AMLO desde sus conferencias mañaneras.

Esto luego de que el presidente reclamara que el periodista nunca cuestionó a García Luna porque eran amigos, luego de que la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera asegurara que las cifras de asesinatos están siendo maquilladas.

Ante las reiteradas acusaciones, Ciro Gómez Leyva recordó que, en todo caso, él era amigo del ahora presidente y no de Genaro García Luna.

Además, Ciro Gómez Leyva recordó que quien lo invitaba con frecuencia a desayunar era el mismo AMLO y aseguró que el exsecretario nunca le extendió invitaciones de tal tipo.

“Va de nuevo. Yo no era amigo de García Luna. Esa es una mentira repetida que en la estrategia del presidente López Obrador es: repite la mentira mil veces hasta que se vuelva verdad. Cada vez que lo diga yo recordaré del que era en todo caso amigo era de usted presidente. El que me invitaba a desayunar con frecuencia era usted, García Luna nunca me invitó a desayunar ni es mi amigo no era mi amigo”

Ciro Gómez Leyva