A dos años del atentado en su contra, Ciro Gómez Leyva señala que las investigaciones revelarían al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho, como quien ordenó matarlo.

Ciro Gómez Leyva compartió en su programa matutino que los testimonios de los autores del crimen en su contra refieren que Armando Escárcega, El Patrón, fue quien los contrató para asesinarlo.

Asimismo, el hombre habría señalado que la orden del asesinato se dio por parte de El Mencho y Ricardo Ruiz Velasco, El Doble R, quienes acusaron que el periodista ya los tenía “hasta la verga”, sin dar mayores razones.

A continuación te contamos qué es lo que se ha señalado al respecto del intento de homicidio en contra de Ciro Gómez Leyva, a dos años del atentado.

Ciro Gómez Leyva confirma supuesta versión de que El Mencho lo mandó a matar

El periodista de Radio Fórmula retomó la información que Héctor De Mauleón expone en su columna titulada: “ Dos años, no sé quién me mandó matar, no sé por qué” , la cual se publicó en El Universal.

La redacción señala que la información hasta el momento apunta a que el atentado del 15 de diciembre de 2022 se hizó por órdenes del CJNG, de manera directa por El Mencho y El Doble R, jefe de la plaza de Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato.

La versión refiere que El Mencho ordenó al Doble R el asesinato contra Ciro Gómez Leyva, y que fue éste quien, a su vez, buscó a Armando Escárcega, El Patrón , para que realizara el atentado, luego de tener contacto y trabajar con él previamente.

Con respecto al móvil del intento de homicidio, se señaló que simplemente se dio porque el periodista “ya los tenía hasta la verga”, sin especificar las acciones, notas o situación que desencadenó su descontento.

La columna expone otros detalles que son coincidentes con tal versión de los hechos, como las declaraciones de El Patrón y El Bart, este último el sicario que disparó contra Ciro Gómez Leyva y falló en el homicidio, así como la historia de cómo Armando Escárcega conoció al Doble R y trabajó para el CJNG.

Ciro Gómez Leyva reitera que a 2 años del atentado no sabe con seguridad quién y por qué lo mandaron matar

Ciro Gómez Leyva confirmó que l as paabras de Héctor de Mauleón coinciden con las investigaciones a las que ha tenido acceso hasta el momento.

Aseguró que “en efecto, las versiones no solo de El Patrón, del señor Escárcega” y de los otros 5 involucrados, van en esa dirección, que fueron contratados por Armando Escárcega para asesinar al periodista.

Ciro Gómez Leyva subrayó que a dos años del atentado no se dice cuál sería la razón del intento de homicidio, pues simplemente señalan que “los tenía hasta el tope y habrían decidido mandarme matar”.

No obstante, reiteró que pese a las investigaciones solo se dan datos inconclusos, pues “lo esencial, lo fundamental, es que son 2 años y no me dicen quién y por qué me mandaron matar” .