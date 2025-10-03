La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que al menos 3 estados tendrán afectaciones este fin de semana por el paso del Ciclón Patricia.

Según detalló esta misma dependencia, se mantiene el 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y siete días en:

Michoacán

Colima

Jalisco

De manera preliminar, la trayectoria del Ciclón Patricia será hacia el noroeste, al menos en el primer día, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Clima en México por Frente frío 24 (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

¿Cuáles serán los efectos? Estos estados también serían afectados por el Ciclón Patricia

El Ciclón Patricia podría generar afectaciones en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, donde se registrarían:

Fuertes vientos

Olas de hasta seis metros

Lluvias

Para el domingo 5 de octubre, el pronóstico apunta a que se mantendrán las fuertes lluvias en los estados mencionados, así como en:

Nayarit

Sinaloa

Zona centro de México

Una zona de baja presión tiene 30% de posibilidades de desarrollarse en 7 días en:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Mientras tanto, el Frente Frio número 5 podría traer lluvias en:

Baja California

Chihuahua

Durango

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Tabasco

Yucatán

Campeche

Quintana Roo