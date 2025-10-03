La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que al menos 3 estados tendrán afectaciones este fin de semana por el paso del Ciclón Patricia.
Según detalló esta misma dependencia, se mantiene el 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y siete días en:
- Michoacán
- Colima
- Jalisco
De manera preliminar, la trayectoria del Ciclón Patricia será hacia el noroeste, al menos en el primer día, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuáles serán los efectos? Estos estados también serían afectados por el Ciclón Patricia
El Ciclón Patricia podría generar afectaciones en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, donde se registrarían:
- Fuertes vientos
- Olas de hasta seis metros
- Lluvias
Para el domingo 5 de octubre, el pronóstico apunta a que se mantendrán las fuertes lluvias en los estados mencionados, así como en:
- Nayarit
- Sinaloa
- Zona centro de México
Una zona de baja presión tiene 30% de posibilidades de desarrollarse en 7 días en:
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Mientras tanto, el Frente Frio número 5 podría traer lluvias en:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Tabasco
- Yucatán
- Campeche
- Quintana Roo