Periodistas y comunicadores sufrieron un hackeo de sus cuentas de redes sociales, sobre todo de X, antes Twitter, y algunos de WhatsApp.

Para algunos ciudadanos e internautas, se trata de un ataque a críticos del actual gobierno y otros tienen indicios de que fueron víctimas de ciberdelincuentes a través de phishing.

En la lista hay nombres de personajes que han sido cuestionados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la difusión de información, que han hecho cuestionamientos en la conferencia mañanera o que han criticado al mandatario en sus espacios de comunicación. Entre ellos se encuentran:

Chumel Torres

Jorge Ramos

Karla Iberia Sánchez

Entre otros

El equipo de Ciro Gómez Leyva señaló que la cuenta de X de Raymundo Rivapalacio también fue hackeada y así como la de WhatsApp de Joaquín López-Dóriga.

Karla Iberia Sánchez aún no recupera su cuenta; le dejaron fotos de su fallecido papá

Karla Iberia Sánchez evitó hablar del tema en su programa de televisión en ForoTV, pero dijo que se han metido con ella de manera personal porque le han dejado fotografía de su padre, quien falleció hace pocos años, al parecer en 2020.

La periodista dijo que ya ha solicitado recuperar la cuenta de X y se encuentra en ese proceso, señaló la noche del 3 de septiembre.

Hasta la mañana de este 4 de septiembre la cuenta sigue como inexistente. La periodista dijo tener temor y ve vulnerada su seguridad por el ataque.

🚨 oigan hackearon la cuenta de Karla Iberia Sánchez, no abran los dms y denuncien en @X porfa

Compartan y no caigan.

Esta cuenta es la que suplantó a Karla advirtiendo “que faltó” a las reglas de la red. Pero en realidad robó datos personales.

Ahora está bloqueada y lo que… pic.twitter.com/dwpxSmFBP4 — Areli Paz (@AreliPaz) September 2, 2024

Chumel Torres y Jorge Ramos ya recuperaron su cuenta de X

Por su parte, Chumel Torres dijo que no hagan caso a nada de lo que se publicara en su cuenta mientras no estaba en sus manos ya que él no había publicado contenido sobre criptomonedas.

Al parecer, en este caso fue víctima de phishing pues se promocionaban links a plataformas digitales de inversiones.

Su regreso a X, agradeciendo a Elon Musk, se hizo el 3 de septiembre de a las 19:05 horas.

Hola ya regresé (sí soy yo).



Mala hierba nunca muere (gracias Elon). pic.twitter.com/bV7r7e2abX — Chumel Torres (@ChumelTorres) September 4, 2024

Jorge Ramos, periodista mexicano en Estados Unidos, también fue víctima de hackeo y también se publicaron en su timeline contenidos sobre critpmonedas.

En ambos casos aún se encuentran sin foto sus cuentas, probablemente debido a la aprobación de la misma, pero ya tiene su cuenta en su poder.