El comediante Chumel Torres criticó la propuesta de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, de eliminar el examen del Comipems o de admisión al nivel medio superior educativo en México; “no ayuda a la movilidad social”, aseguró Chumel.

Tras su triunfo en las elecciones México 2024, Claudia Sheinbaum manifestó sus intenciones de eliminar el examen del Comipems; “todos deben tener acceso a la educación; la educación es un derecho, no es una mercancía, no es un privilegio”. reiteró el 15 de julio en conferencia de prensa, desde su casa de transición en la Ciudad de México (CDMX).

En ese sentido, puso como ejemplo el modelo educativo estadounidense, “no porque sea el modelo a seguir”, sino porque “en Estados Unidos vas a la prepa que te quede más cerca de tu casa”.

Chumel Torres se manifestó en contra de eliminar el examen de Comipems como propuso Claudia Sheinbaum, pues se dijo partidario de la ideología de que los estudiantes “tienen que ganarse su lugar”, y de que “el examen está para definir quién está y quién no”; esto durante la transmisión de su programa de Grupo Fórmula del 16 de julio.

Haciendo mofa de que “los estudiantes se estresan” porque los “batean” de las escuelas, el comediante se dijo conocedor del concepto de movilidad social al poner su propio ejemplo de vida como el de alguien que accedió a una mejor educación trasladándose a otro lugar.

“Hay una cosa que no estoy de acuerdo que propone un modelo estadounidense (sic) que es que estudies cerca de tu casa. Yo te voy a decir por qué a mí no se me hace padre. Porque yo vivía en un barrio en Chihuahua bien pesado y la prepa de ese barrio estaba bien gacha. O sea, y había puro malandro y yo me fui a una prepa que me quedaba más lejos pero que era mejor prepa; eso se le llama movilidad social. Yo me empecé a juntar con otro tipo de gente, empecé a tener otro tipo de amistades”

Chumel Torres