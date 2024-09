#RT

🔴 La cuenta de Karla Iberia Sánchez en @X ha sido hackeada y suplantada.



Cambiaron sus contraseñas, alteraron correos de acceso. Teme por su seguridad.



Puedes seguir a Karla Iberia en @karlaiberiaoficial en Instagram.



¿Could you please help her to recover her account?…