El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofrece disculpa a Jorge Ramos por difundir su sueldo en dólares.

Desde su conferencia mañanera del 2 de septiembre en Palacio Nacional, AMLO recordó que ahora con las últimas reformas que dejará en su gobierno como la reforma al Poder Judicial hay periodistas que están enseñando “el cobre”, por lo que mencionó a Jorge Ramos.

Cabe recordar que el periodista Jorge Ramos se ha enfrentado con AMLO en diferentes ocasiones en la conferencia mañanera del presidente de México debido a diferencias de datos respecto a la tasa de homicidios en el sexenio, entre otros temas de la agenda del momento.

Al recordar que hay periodistas que han enseñado el cobre en su sexenio, AMLO mencionó a Jorge Ramos, con quién ha tenido enfrentamientos en la mañanera.

De manera irónica AMLO dijo que le tocaba ofrecer una disculpa al periodista Jorge Ramos por difundir su sueldo y hasta lo comparó con otros periodistas famosos como el hijo de Krauze, Joaquín López-Dóriga o Ciro Gómez Leyva.

AMLO aclaró que ofrecía esta disculpa porque dijo en un principio que el sueldo de 17 millones de dólares era lo que recibía en periodista mensualmente, pero en realidad mencionó que se trataban de pesos y que se había confundido.

“Me toca ofrecerle una disculpa a Jorge Ramos, porque dijo ‘con razón’ de que cada vez que yo le subía más su sueldo ¿no? cada vez que yo hablaba de él.

Porque como me enojo mucho porque él va sumando el número de homicidios, entonces me enojo y le aumento el sueldo, lo que realmente gana. Y sí tiene razón, porque dije que el hijo de Krauze gana 4 millones mensuales, López-Dóriga dije que gana 4, Ciro Gómez Leyva dije que gana 2, Loret de Mola 2 y mencioné a Jorge Ramos y dije 17 millones de dólares al mes y no, son de pesos... No hay que estar hablando sin fundamento”

AMLO