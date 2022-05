Cecilia Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora negó que los dichos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que ella y su familia cuenten con protección del gobierno federal sean ciertos.

A través de conferencia de prensa, Cecilia Flores rechazó que el gobierno de AMLO le brinde la suficiente protección tanto a ella como a su familia.

Lo anterior luego de que durante su conferencia mañanera del día de hoy 31 de mayo, AMLO asegurará que tanto la líder de Madres Buscadoras de Sonora así como su familia cuentan con protección del gobierno.

De acuerdo con Cecilia Flores, las medidas del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas son insuficientes ya que continúa recibiendo amenazas ni tiene el apoyo por parte de las autoridades para la búsqueda de su hijo.

La líder de Madres Buscadoras de Sonora relató que en una ocasión fue perseguida por una motocicleta y como medida de precaución presionó el “botón de pánico”, sin embargo, las autoridades tardaron cerca de una hora en llegar al lugar.

“Me dejaron sola en el lugar que porque no les correspondía a ellos, que le correspondía a Ahome y ellos eran de Guasave”, denunció Cecilia Flores al destacar que la protección del gobierno federal no es suficiente.

Respecto a su salida voluntaria del refugio de seguridad otorgado por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, Cecilia Flores detalló que no quiere estar en una jaula de oro.

“Yo me seguiré saliendo para buscar a mis hijos, porque yo estoy en este sufrimiento, en esta agonía”, dijo la líder de Madres Buscadoras de Sonora.

Asimismo, Cecilia Flores añadió que no recibe apoyo del gobierno de AMLO para continuar con su búsqueda, pues refirió tiene días “correteando” a todas las retroexcavadoras del pueblo y nadie se la quiere rentar debido al miedo que existe por represalias en su contra.

“Al otro día que me llaman para decirme en dónde está mi hijo, me empiezan a amenazar las personas del cártel.Tengo cinco días correteando todas las retroexcavadoras del pueblo y nadie me la quiere rentar, la gente tiene miedo, no quieren problemas con las autoridades, ni con el cártel”.

Cecilia Flores