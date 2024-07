Carlos Alazraki y Beatriz Pagés invitaron a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, a participar en su programa “Desayunando” de Atypical Te Ve para una entrevista.

A través de su programa del 4 de julio, los comunicadores extendieron una invitación a Claudia Sheinbaum, a quien le aseguraron que será recibida y atendida con todo respeto.

La invitación surgió luego de asegurar que el gobierno actual y posiblemente el entrante sólo no le gusta el “periodismo crítico” ni los “periodistas incómodos”.

Esto debido a que, el día en el que Pablo Gómez informó sobre la investigación a LatinUS por supuestos actos de corrupción, se publicó una foto de la visita de Claudia Sheinbaum a Carmen Lira, directora de La Jornada .

Como parte de su crítica, Beatriz Pagés invitó a Claudia Sheinbaum a acudir a Atypical Te Ve y a otros medios de comunicación como Reforma y El Universal para demostrar que es una demócrata.

Por ello, pidió a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, ir al programa “Desayunando” como lo hizo en su visita a Carmen Lira y que participe en una entrevista en un medio de comunicación “donde se ejerce la libertad de expresión”.

Asimismo, sentenció que, si de verdad se considera una demócrata, aceptará la invitación y acudirá al programa de Atypical Te Ve donde será “muy bienvenida y bien atendida”.

Por su parte, Carlos Alazraki secundó la invitación expresada en vivo por Pagés y le pidió a Claudia Sheinbaum que, de aceptar la propuesta, puede acudir en martes o jueves a partid de las 9:00 horas.

A pesar de la invitación, Beatriz Pagés aseguró que no cree que Claudia Sheinbaum acepte la invitación a Atypical porque “no es una demócrata”.

Según la comunicadora, Claudia Sheinbaum demostró que solo tiene buena relación con los medios que considera “sus aplaudidores”; sin embargo, llamó a la virtual presidenta a visitar a todos los medios de comunicación sin importar si coinciden o no con la línea gubernamental.

Pagés resaltó en el programa que comparte con Carlos Alazraki que si se atreviera a hacer las visitas, Sheinbaum demostraría que es una demócrata pero “no lo es”.

“La visita de Sheinbaum a La Jornada simplemente demuestra que ellos solamente tienen buena relación con aquellos que ellos consideran sus voceros y con quienes son sus aplaudidores... Si realmente están a favor de la libertad de expresión, así como fue a visitar a la directora de La Jornada pues nos gustaría que viniera a Atypical, a Reforma, al Universal y que fuera a la revista Siempre y que fuera a visitar a todos aquellos medios aún cuando no coincidan con la línea gubernamental...Si se atreviera Claudia Sheinbaum a hacer eso, eso hablaría de que ella es una demócrata y no lo es. No lo va a hacer porque no lo es”

Beatriz Pagés