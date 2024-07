Dice Alazraki que las personas como su cocinera, es decir los pobres, no entienden lo que es autoritarismo o dictadura y por eso votaron por Sheinbaum. Y @MarkoCortes dice “claro, no lo entienden”.



Piensan que la gente es estúpida y no se dan cuenta que los estúpidos son ellos. pic.twitter.com/R8G6fmoCfa