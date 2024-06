Carlos Alazraki aseguró que ya “está listo” para ser investigado con el mismo escrutinio que Carlos Loret de Mola y Latiunus por el nuevo gobierno federal.

Desde Atypical Te Ve, el periodista resaltó que considera injustos los señalamientos e investigaciones hacia LatinUs y sus conductore s Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, conocido por su personaje de Brozo.

Por ello, resaltó que ya está listo para ser investigado y perseguido, si no es por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entonces por el de Claudia Sheinbaum.

Carlos Alazraki resaltó que las investigaciones en contra de Carlos Loret de Mola, LatinUs y su familia se deben a la “no libertad de prensa” y la persecución en el gobierno de AMLO.

Asimismo, aseguró que el estilo en el gobierno de AMLO ha sido ir contra quienes denuncian la corrupción y no contra “los ratas” en el país.

“Es la no libertad de prensa, es la persecución de Andrés (Manuel López Obrador). Yo no creo que va a parar con Claudia (Sheinbaum) si me preguntas a mí en lo particular; de hecho, o se cuadran los medios con ella o no les va a ir bien y ya se cuadraron”

Carlos Alazraki