El periodista Carlos Alazraki criticó en Atypical Te Ve a Marcelo Ebrard por formar parte del gabinete de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Carlos Alazraki, el excanciller y futuro secretario de Economía de la virtual presidenta electa, “ dio las nalgas” para formar parte del nuevo gobierno .

Cabe recordar que Marcelo Ebrard denunció “severos problemas” cuando se realizó la encuesta para determinar al o la candidata de Morena a la presidencia en las elecciones México 2024.

Desde una mesa de discusión, se analizaron los nombramientos de gabinete realizados hasta ahora por Claudia Sheinbaum, donde algunos de los integrantes han participado en gobiernos priistas como:

Carlos Alazraki reconoció que los funcionarios elegidos tienen experiencia suficiente para formar parte del gobierno federal, pero criticó que Marcelo Ebrard decidiera formar parte del equipo de trabajo de la próxima presidenta.

Asimismo, Carlos Alazraki aseguró que, en su opinión, Marcelo Ebrard no tiene ética ni principios, pues a pesar de haber sido “pateado” decidió “dar las nalgas” para ver si en las elecciones 2030 es el próximo “destapado” .

Carlos Alazraki reiteró que considera que Marcelo Ebrard no tiene principios pues ha decidido formar parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, pese a que dijo que no tiene relación con la próxima presidenta y presentó denuncias por irregularidades en el proceso interno de Morena para definir la candidatura presidencial.

Asimismo, dijo que ni Ebrard y Ricardo Monreal son políticos con principios por permanecer en el partido pese a haber sido atacados en varias ocasiones.

“Es una persona, en mí opinión, que no tiene principios y a mí me caga…son gente que no tiene principios, ¿de eso se trata la pinche política, que no hay principios y a la chingada?”

Carlos Alazraki