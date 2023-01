El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevó a cabo la conferencia mañanera de hoy lunes 30 de enero desde Palacio Nacional con varios temas en su agenda.

Al inicio de la mañanera, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que México ya registra un descenso de casos de Covid-19 de la última ola.

AMLO señaló que el colectivo Por México es una especie de ala moderada del bloque conservador, porque son partidarios de que se mantengan el statu quo.

Por este mismo colectivo, AMLO consideró a Cuauhtémoc Cárdenas como un adversario político, pese verlo como un precursor de lo que ahora es Morena.

AMLO pidió que no lo culpen por la destitución de Carlos Alazraki de El Universal y mejor que le pregunten al dueño de ese periódico Juan Francisco Ealy Ortiz.

“Que si quitaron a Alazraki de El Universal, que le pregunten a Ealy Ortiz, que no lo he visto desde hace 8 años, pero que no me culpen a mí. Es más, hasta ayuda Alazraki. No le deseo el mal a nadie”

AMLO