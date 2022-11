La Cámara de Diputados prepara la discusión del dictamen de la reforma electoral hoy, 29 de noviembre, mientras que el pleno se prepara para la votación.

Durante la sesión de las comisiones unidas de Reforma Política Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación de Diputados del 28 de noviembre, se aprobó la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El Pleno de la Cámara de Diputados iniciará la discusión de esta reforma este martes y, de presentarse el caso, también se hará la votación.

AMLO anuncia “Plan B” de la reforma electoral si el PRI y PAN no aprueban su propuesta

Claudia Sheinbaum explica la reforma electoral: no es para desaparecer al INE

Mientras que los partidos de oposición han asegurado que la reforma electoral no será aprobada por representar un retroceso en la democracia, Morena y aliados preparan un “Plan B”.

Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados pidió al pleno aplazar la discusión de la reforma electoral hasta el próximo martes 6 de diciembre “por prudencia” para dar tiempo al análisis del proyecto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por ello, anunció que “los coordinadores de la Coalición Juntos Haremos Historia” acordaron pedir a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presidida por el panista Santiago Creel, que la reforma electoral se discuta hasta el próximo martes.

De acuerdo con la diputada del PAN, Maria Elena Pérez-Jaén, la reforma electoral que se discute hoy, 29 de noviembre, “no va a pasar definitivamente”.

Asimismo, aseguró que es una vergüenza que Morena quiera enmascarar la reforma electoral como un “cambio de nombre” pues realmente se trata de una reforma de fondo.

“Es una amenaza clara a la última línea de defensa de nuestra democracia que es el INE…Ellos ya saben que hoy no va a pasar definitivamente. Lo único que está pretendiendo el presidente es apoderarse del INE, lo va a desaparecer. Es vergonzoso lo que hacían los diputados de Morena, una vergüenza sus argumentos: no es que es el mismo instituto nada más le vamos a agregar la ‘C’. No, están haciendo una reforma de fondo, están desapareciendo al INE”

Maria Elena Pérez-Jaén, diputada del PAN