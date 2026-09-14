Cuidar la tierra es cuidar el futuro. Por eso, en el Día Mundial de la Agricultura, Grupo Bimbo celebró un avance importante en su búsqueda de cuidar y regenerar parte del suelo agrícola. Al cierre del año pasado, lograron superar las 500,000 hectáreas cultivadas con prácticas de agricultura regenerativa, lo que representa un crecimiento del 73% frente a las 290,000 hectáreas alcanzadas en 2024.

Este logro es una gran noticia para un planeta que necesita regenerarse. Hoy en día, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que más del 50% de los suelos agrícolas ya sufren algún nivel de desgaste. Si seguimos haciendo las cosas igual, las proyecciones indican que esa cifra podría llegar al 90% para 2050.

Es justo ahí donde Grupo Bimbo está marcando la diferencia: trabajando desde la raíz para darle vida a suelos más fértiles y crear sistemas de cultivo que estén mejor preparados para el futuro.

Su receta: mejorar el suelo, proteger la naturaleza y hacer equipo

Este esfuerzo se apoya en tres grandes pilares: devolverle la salud a la tierra, enriquecer los ecosistemas y, sobre todo, no dejar solos a los productores en este cambio. Apoyándose en aliados como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y diversos molinos, la iniciativa se adapta a las necesidades de cada lugar. Gracias a este acompañamiento, más de 570 agricultores ya han sido capacitados para cultivar de forma más amigable con su entorno.

Y los resultados ya se ven en el campo. En Canadá, por ejemplo, un agricultor veterano ahora utiliza tecnología del clima y técnicas de cero labranza para mantener la tierra llena de nutrientes. Mientras tanto, en Estados Unidos, una familia de agricultores de cuarta generación logró frenar la erosión alternando cultivos de maíz, soya y trigo, sumando además una unidad ganadera para darle más fuerza a todo su ecosistema.

Esta visión sigue cruzando fronteras. Durante 2025, el proyecto en Brasil pasó de ser una prueba a una realidad que ya une a productores, proveedores y equipos locales. Al mismo tiempo, en el Reino Unido, Grupo Bimbo dio su primer gran paso en Europa, lanzando un programa especializado que marca el inicio de esta aventura ambiental en el continente.

(Benjamín Alcántara)

“Todo lo que hacemos comienza en el campo”

Al hablar sobre este gran avance, Alejandra Vázquez, Directora Global de Sustentabilidad, compartió un mensaje claro: “La agricultura regenerativa nos recuerda que todo lo que hacemos comienza en el campo. Cada hectárea que se suma a este modelo fortalece la salud del suelo, la resiliencia de los agricultores y la disponibilidad de nuestros ingredientes clave para las próximas generaciones.”

El camino está trazado. Hacia el 2030, la meta es hacer que estas prácticas sean aún más fuertes, con el compromiso de que para 2050, el 100% de sus ingredientes clave provenga de este tipo de cultivos. Con acciones como esta, la compañía nos demuestra que su compromiso va mucho más allá del pan: se trata de proteger la naturaleza, abrazar a las comunidades agrícolas y seguir Alimentando un Mundo Mejor.