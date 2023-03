Con respecto al examen que presentaron los aspirantes a Consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), los mejor evaluados tienen vínculos con Morena.

La información destaca luego de la presunta filtración del puntaje obtenido por las y los aspirantes a Consejeros electorales del INE, que se sometieron a la tercera fase de la convocatoria.

Sin embargo, la periodista que cubre la Cámara de Diputados, Laura Brugés, señaló que los mejores evaluados son personas que tienen vínculos con Morena.

Cabe destacar que a más tardar el próximo domingo 26 de marzo se deberá enviar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el listado con los 20 aspirantes finalistas.

Simpatizantes de Morena serían los mejor evaluados para Consejeros electorales del INE

Habría sido la madrugada de este viernes 24 de marzo que se filtró la lista de las calificacione de idoneidad de los aspirantes a Consejeros del INE.

Dicha lista, retomada por la periodista Laura Brugés, expone que los mejores evaluados para ocupar los cargos del INE son:

Alcalde Lujan Bertha María con 86

Domínguez Arevalo Rosselvy Del Carmen con 85

Hernández García Jessica Yazibe con 85

Hinojosa Dieck Miriam Guadalupe con 89

López Veneces Rita Bell con 85

Merino Damian Maday con 87

Tovar Guerrero Beatriz con 87

Hernández Quintana Said con 88

Mejía Naranjo Víctor Humberto con 87

Quiñones Ceballos Jesús René con 87

Juan Manuel Vázquez Barajas con 91

Cabe destacar que de dichos aspirantes, al menos 4 son personajes vínculados a Morena, siendo:

Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero electoral en Veracruz Maday Merino, exconsejera de Tabasco Bertha Alcalde Luján, hermana de la Secretaria de Trabajo Rita López Vences, exconsejera electoral de Oaxaca

No obstante, la información de dicha lista no ha sido confirmada por el Comité Técnico de Evaluación, por lo que los datos no son oficiales.

🔔Se filtra lista de calificaciones de los aspirantes a consejeros del INE (ojo, aún no se sube al micrositio, por tanto no es oficial)



Puntaje de calificaciones ensayo, Exposición de motivos y CV



¿Y adivinen quienes tienen los puntajes más altos?



Sí, afines a Morena pic.twitter.com/zP3h9yNnvs — Laura Brugés (@LauraBruges) March 24, 2023

¿Cuándo se debe designar a los nuevos Consejeros electorales del INE?

Será a más tardar el próximo 2 de abril de este año que se elija a los nuevos Consejeros electorales del INE, incluyendo a la presidenta de la institución.

A partir de ahora y hasta el 26 de marzo el Comité Técnico deberá enviar a la Jucopo el listado final de 20 aspirantes dividido en 4 listas:

Lista 1: Género hombre

Lista 2: Género mujer

Lista 3: Género hombre

Lista 4 (Presidencia del INE): Género mujer

Ese mismo día se deberán publicar las entrevistas a los aspirantes, realizadas los pasados 21 y 22 de marzo.

Mientras que el 29 de este mismo mes la Jucopo deberá elegir de dichas listas la propuesta de 4 personas para ser consejeros electorales y a la consejera presidenta.

Será el 30 de marzo el plazo límite para que la Cámara de Diputados logre consenso en los 4 elegidos, con mayoría calificada, de no lograrlo serán elegidos por insaculación (sorteo) el 31 de marzo.

En caso de que la Cámara de Diputados no haga el sorteo, lo deberá realizar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes del 3 de abril.