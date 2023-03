Bertha Alcalde Luján, candidata a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró tener su propia trayectoria, independiente al de su hermana, Luisa María Alcalde, y su madre, Bertha Luján.

En entrevista con integrantes del Comité Técnico de Evaluación , Bertha Alcalde Luján afirmó haber tomado un rumbo distinto al de su familia y subrayó nunca haber militado de manera activa en ningún partido político ni haber contendido por ningún cargo de elección popular.

Además, sostuvo que los cargos en los que ha trabajado hablan por sí mismos, pues dijo se ha desempeñado de manera objetiva y con base en la legalidad.

“Yo tengo mi propia trayectoria profesional y mi propia trayectoria académica. Al final, mis principios y la forma en la que he trabajado en los cargos que he desempeñado hablan por sí mismos. Siempre he trabajado de manera profesional, de manera objetiva, en base a la legalidad”, señaló la candidata a dirigir el INE.

Lo anterior, ante los diversos señalamientos que la posicionan como la favorita para sustitutir a Lorenzo Córdova en la presidencia del INE por sus vínculos familiares ligados a Morena.

Bertha Alcalde Luján es:

hija de Bertha Elena Luján Uranga , exsecretaria general y expresidenta del Consejo Nacional de Morena ; y del abogado Arturo Alcalde Justiniani

Bertha Alcalde Luján dice haber trabajado con gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto

Por los constantes señalamientos sobre sus vínculos con Morena, Bertha Alcalde Luján aclaró que no sólo tiene carrera en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino que también trabajó con las de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Detalló que en 2009, colaboró en la Secretaría de Gobernación de Felipe Calderón, mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto lo hizo en dependencias como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Seguridad.

“No nada más tengo carrera en esta administración, he trabajado tanto en la administración en 2009 en la Secretaría de Gobernación del entonces presidente Felipe Calderón, como la anterior, en distintas instituciones como la PGR, como la Comisión Nacional de Seguridad” Bertha Alcalde Luján. Candidata al Consejo General del INE

“Esto demuestra que al final, sé trabajar sin necesidad de voltear a ver los tintes políticos de quién está dirigiendo un instituto”, apuntó.