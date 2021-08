“Azucena Uresti no está sola”: AMLO apoya a periodista amenazada

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó su solidaridad a la periodista Azucena Uresti, luego de ser amenazada por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la mañanera de AMLO del 10 de agosto, el presidente sostuvo que Azucena Uresti no está sola y que su gobierno estará junto a ella protegiéndola.

“Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola. No está sola”, manifestó AMLO.

Al respecto, el presidente señaló que ya se estableció comunicación con Azucena Uresti y se le implementó un mecanismo de protección.

El subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas fue quien atendió a la periodista Azucena Uresti, dijo López Obrador.

El presidente AMLO reprobó las amenazas contra Azucena Uresti, por lo que aseguró que su gobierno la protegerá, así como a todos los mexicanos.

“Repruebo completamente esas amenazas. No admitimos que se actúe de esa forma. Vamos a proteger a Azucena y a todos los mexicanos. Es nuestra responsabilidad, la protección”

Reiteró su solidaridad a Azucena Uresti y afirmó que su gobierno protegerá a todos los periodistas de México.

Finalmente, insistió en que su gobierno está combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad.

“Ya no hay protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada. La autoridad no está al servicio de las mafias”, agregó.

En un video difundido en redes sociales, un presunto representante de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), amenazó a Azucena Uresti.

El hombre que lee el mensaje a nombre del líder del CJNG, dice:

“Si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes”

Amenaza a Azucena Uresti