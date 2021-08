Denise Maerker se solidariza con Azucena Uresti por amenaza

México.- Tras darse a conocer las amenazas por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacia Azucena Uresti, diversos periodistas se han solidarizado ante la situación, entre ellos Denise Maerker, de Noticieros Televisa.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Denise Maerker mostró su apoyo a la periodista Azucena Uresti por esta difícil situación.

La madrugada de este lunes 9 de agosto ha circulado un video donde se amenaza a la conductora de Milenio Televisión, Azucena Uresti así como a otros medios de comunicación.

Durante el video se puede apreciar a un presunto representante de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mecho”, líder del CJNG.

El presunto sicario asegura que tanto Milenio como la periodista Azucena Uresti están apoyando a falsos autodefensas y recibiendo dinero de ellos para “protegerlos”.

Además, el hombre que habla por el líder del CJNG aseguró que la periodista Azucena Uresti se escuda a través de su noticiero para “ agarrar dinero ”.

El criminal dijo que siente mas respeto por las “prostitutas” que por la periodista Azucena Uresti.

El periodista Pedro Miguel también se ha solidarizado con la conductora Azucena Uresti por amenaza del CJNG.

A través de redes sociales, Pedro Miguel ha declarado que la amenaza del CJNG contra Azucena Uresti es abominable.

Haciendo un llamado al gobierno de México para proporcionar todo tipo de protección a la conductora Azucena Uresti.

A lo largo del día, diversos periodistas y líderes de opinión han manifestado su apoyo y solidaridad con Azucena Uresti por amenaza del CJNG.

Entre ellos se encuentra, el columnista del medio La Jornada, Julio Astillero, quien a través de redes sociales expreso su solidaridad.

El periodista y productor Epigmenio Ibarra también ha mostrado su solidaridad y apoyo con Azucena Uresti.

“Mi solidaridad y apoyo a Azucena Uresti @azucenau de @Milenio ante la amenaza directa que recibe del crimen organizado y mi llamado al @GobiernoMX para que la proteja. No he de reproducir el video; no he de prestarme para que la amenaza se multiplique como pretenden los capos.”

Epigmenio Ibarra