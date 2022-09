La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no acepta que se le que se vincule el Ejército y sus militares con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al reflejar una serie de delitos que no cometieron, reclamó el abogado Alejandro Robledo, quien defiende a los cuatro militares encarcelados por el caso, entre ellos José Rodríguez Pérez.

En la edición 2395 del 25 de septiembre de 2022 de la revista Proceso, se publica la entrevista realizada al abogado Alejandro Robledo, luego de la detención y formal prisión que se dictó a cuatro militares entre ellos el general José Rodríguez Pérez, apodado en las investigaciones como “el coronel” pues así se referían a él los integrantes de Guerreros Unidos.

“La Sedena no acepta que vincule al Ejército mexicano y en particular estos cuatro elementos a una actividad delictiva que no cometieron”

Militares son señalados de matar a normalistas

Cabe recordar que al general José Rodríguez Pérez se le señala de la desaparición y muerte de 6 normalistas luego de haberlos mantenido con vida cuatro días después de la noche del 26 de septiembre de 2014.

Además, con el abogado César González señalan una serie de irregularidades en las acusaciones de sus defendidos, sobre todo al hacer señalamientos de manera pública en el informe de Alejandro Encinas, en el marco de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Los 4 militares detenidos y en la cárcel son:

General José Rodríguez Pérez Capitán José Martínez Crespo Sargento Eduardo Mota Subteniente Fabián Alejandro pirita

José Rodríguez Pérez ordenó que auxiliaran a normalistas, no los desapareció: abogados

Los abogados afirmaron a Proceso que el general en retiro José Rodríguez Pérez, en ese entonces al frente del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, no estuvo relacionado con la desaparición de los estudiantes normalistas y que por el contrario ordenó que los auxiliaran .

Cabe recordar que a partir de la explicación del informe que presentó Alejandro Encinas, realizada el 26 de septiembre en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se potencializó el descontento por parte de estudiantes, activistas y los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Caso Ayotzinapa: Se potencializa enojo contra la Sedena

Y es que para ellos se reforzaba la idea que las autoridades no se tomaron en cuenta a partir de 2014, de que debían inspeccionar el 27 Batallón de Infantería en busca de los normalistas de Ayotzinapa.

A partir de ello, varias manifestaciones se han realizado, una en la Fiscalía General de la República (FGR) del 22 de septiembre, en la que terminaron lesionados varios policías de la Ciudad de México y el derribe de la Puerta 1 del Campo Militar 1 que se encuentra en Naucalpan, Estado de México, el 23 de septiembre.

En ese lugar los normalistas también hicieron pintas, lanzaron petardos y piedras.

Otra de las manifestaciones han sido frente a la Embajada de Israel en México, para exigir la extradición de Tomás Zerón de Lucio, entonces titular dela Agencia de Investigación Criminal, acusado de tortura.

Abogados de militares dicen que van a ganar el caso

Los abogados pertenecen al Despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá, están trabajando con la Defensoría Pública del Ejército.

El general José Rodríguez Pérez está señalado de delincuencia organizada y los tres restantes de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, no obstante los abogados dicen que no se sostienen las acusaciones porque no hay elementos y prevén que van a ganar el asunto.

Los abogados consideraron que aunque Alejandro Encinas ha señalado que no es Ministerio Público en realidad sí está culpando de manera pública al general José Rodríguez Pérez al decir que él mató a seis estudiantes.

Por ello señalan que el informe es inconstitucional, ante lo cual hay un amparo en contra, promovido el 21 de septiembre.