El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró que no protege a Enrique Peña Nieto luego de que Tomás Zerón de Lucio acusó al ex presidente de estar involucrado en el caso Ayotzinapa.

En la conferencia mañanera de hoy 26 de agosto, AMLO descartó que esté protegiendo a Enrique Peña Nieto, luego de que Tomás Zerón lo acusó de ser quien creo la señalada “Verdad Histórica” respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Yo no protejo a nadie, no soy tapadera”, aseguró el presidente de México, quien acusó a sus “adversarios” de querer atacarlo con dicha información, y afirmó que “de ninguna manera” utilizarán chivos expiatorios en el caso.

“Sale este tema todo con el propósito de insinuar que yo protejo al Licenciado Peña Nieto, ya mis adversarios le buscan por todos lados. Yo no protejo a nadie, yo no soy tapadera, no soy complice de nadie”.

AMLO afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) puede llamar a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto, si considera que existen elementos suficientes para relacionarlo con el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, el presidente de México señaló que le parece “truculento” que actualmente Tomás Zerón acuse a Peña Nieto de ser creador de la Verdad Histórica de Ayotzinapa, debido a declaraciones previas.

Y es que, según AMLO y el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, el ex procurador Jesús Murillo Karam declaró ante las autoridades que la Verdad Histórica fue creada por él y por Tomás Zerón.

En ese sentido, el presidente afirmó que el que ahora Tomás Zerón le eche la culpa a Peña Nieto es “truculento”, y adelantó que actuarán con apego a la verdad, ya que de ninguna manera utilizarán chivos expiatorios en el caso, para caer en el espectáculo.

AMLO también subrayó la existencia de videos de Tomás Zerón torturando a los presuntos participantes en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

“El procurador de acuerdo a lo que se decidió en la Fiscalía, asumió la responsabilidad completa el procurador y por eso se le proceso (...) Pero si la Fiscalía considera que se puede y se debe, hay elementos para llamar a declarar al ex presidente Peña, depende de la Fiscalía hacerlo, nada más que se me hace, del señor Zenón, muy truculento el que ahora este echándole la culpa al presidente Peña”.

Las declaraciones del presidente de México se dan ante la revelación de parte de la información que obtuvo Alejandro Encinas , ex subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, por parte de Tomás Zerón.

La información señalada se dio en un cuestionario de 70 preguntas que fue entregado a Zerón de Lucio en un viaje que Alejandro Encinas hizo a Israel, donde el ex funcionario mexicano se encuentra prófugo de la justicia.

Sin embargo, en aquel documento, Tomás Zerón de Lucio también otorgó “información clave” del caso, y señaló que fue el entonces presidente Enrique Peña Nieto el responsable de armar la “Verdad Histórica”.

Dicha versión de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 habría sido tramada en las “Juntas de Autoridades” realizadas en su oficina de Los Pinos, y con la presencia de :

Además, Tomás Zerón aseguró que Enrique Peña Nieto fue quien ordenó a Jesús Murillo Karam y a él contar la Verdad Histórica a los medios de información, en donde se indica que los estudiantes fueron asesinados e incinerados la misma noche en el basurero de Cocula, para después arrojar sus restos al Río San Juan.

Al respecto, AMLO señaló que aunque la entrega del documento se hizo hace cerca de 2 años, sus adversarios sacaron la información para dar a entender que él protege al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Sale este tema, y todo con el propósito de insinuar de que yo protejo al licenciado Peña Nieto, ya mis adversarios pues le buscan por todos lados, yo no protejo a nadie. No soy tapadera, no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero al mismo tiempo actuamos con apego a la verdad, porque no vamos de ninguna manera a utilizar chivos expiatorios”.

AMLO