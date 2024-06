Aurelio Nuño reconoció en el programa de Carlos Alazraki el desastre del PRI en las elecciones 2024: “No hubo fraude ni elección de Estado”, dijo el exsecretario de Educación Pública de México en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Durante emisión de hoy 12 de junio de Atypical Te Ve, Carlos Alazraki reiteró que las elecciones 2024, que concluyeron con el triunfo de Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República, fueron una “elección de Estado abierta”, además adjudicó el resultado a una “maquinaria asquerosa” de Morena durante seis años pero descartó un fraude.

Sin embargo, Aurelio Nuño, quien estuvo como invitado en el programa de Carlos Alazraki, no estuvo de acuerdo con lo dicho por el presentador de Atypical y, todo lo contrario, reconoció el desastre del PRI en las elecciones 2024 por lo que consideró necesario un ejercicio de autocrítica en su partido.

Aurelio Nuño contradijo lo dicho por Carlos Alazraki pues negó que los resultados elecciones 2024 obedezcan a una “elección de Estado” y también descartó la posibilidad de un fraude en el triunfo de Claudia Sheinbaum en la Presidencia de la República.

“Yo la verdad no estoy de acuerdo en que haya habido fraude, tampoco creo, la verdad, que haya sido una elección de Estado. No. Yo entiendo una elección de Estado donde el Gobierno controla todo y no fue así”

Aurelio Nuño