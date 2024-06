La Casa de los Famosos México 2024 podría tener como protagonistas al publicista Carlos Alazraki, al periodista Pedro Ferriz de Con y a la escritora Guadalupe Loaeza, quienes podrían ser habitantes en la nueva temporada de este programa.

Algunos de los personajes destacados de la primera temporada de La Casa de los Famosos fueron los actores: Nicola Porcella, Sergio Mayer, Paul Stanley, Emilio Osorio, Bárbara Torres, Wendy Guevara, Poncho de Nigris y la boxeadora Mariana Juárez.

Wendy Guevara se convirtió en la primera mujer trans en ganar un reality show en la televisión abierta de México.

La Casa de los Famosos 2024 podría contar con la participación de Carlos Alazraki, Pedro Ferriz de Con y Guadalupe Loaeza; la transmisión de este programa iniciará el domingo 21 de julio y será conducido de nueva cuenta por la actriz Galilea Montijo.

De acuerdo con algunas versiones, la segunda temporada del reality show que ganó la influencer y cantante, Wendy Guevara, podría tener como protagonistas a los presentadores de Atypical TV, canal de YouTube que ha expresado abiertamente su desprecio hacia la Cuarta Transformación y los resultados de las elecciones 2024.

Claudia Sheinbaum se convirtió en la virtual presidenta electa de México tras los comicios del 2 de junio. Sin embargo, la noticia del triunfo de la candidata de Morena, PT y PVEM generó insultos de parte de Carlos Alazraki y el equipo de su programa.

Carlos Alazraki: AMLO no se guardó nada sobre su despido de Radio Fórmula

Carlos Alazraki reaccionó en tiempo real ante el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones 2024. El presentador de Atypical Te Ve no escondió su desprecio por los resultados de los comicios del domingo 2 de junio en México.

Durante la transmisión de su programa de YouTube, el publicista estalló cuando fueron proyectados los resultados de la elección presidencial en un canal de Televisa; “no pongas ninguna de esas mamadas”, dijo Carlos Alazraki evidentemente molesto.

Después lanzó insultos abiertamente en contra de Claudia Sheinbaum:

Una de sus compañeras de Atypical Te VE le dijo que tendría que irse del país, ya que le quitarían sus casas, ante lo cual respondió:

“Que me la quiten, a ver, yo no doy las nalgas, que me persigan”

Carlos Alazraki