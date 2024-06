Luego de las elecciones México 2024, Pedro Ferriz de Con y Carlos Alazraki se han convertido en uno de los temas más recurrentes entre usuarios de redes sociales.

Lo anterior debido a que la reacción de ambos por los resultados que dieron un triunfo contundente a Claudia Sheinbaum, ha sido motivo de memes y constantes burlas.

Ante la oleada de burlas que se generó por la molestia que manifestaron durante la jornada electoral y luego de la misma, Pedro Ferriz de Con y Carlos Alazraki ya se pronunciaron.

En torno a ello, Pedro Ferriz de Con dijo durante una transmisión del canal de YouTube, Atypical TV, que él y Carlos Alazraki son unos pendejos, generando aún más burlas.

Creen que la derrota de la derecha es una situación hilarante ¿no? Bueno, pues sepan que no es nada gracioso. Ahora Carlos Alazraki está llorando en Atypical TV como niña chiquita. pic.twitter.com/RMHmMrkkGn

Cabe recordar que en las elecciones 2024 México en las que Morena arrasó en 7 de los 9 estados en disputa, Claudia Sheinbaum se enfrentó a sus contrincantes:

Mientras que los 9 estados que renovaron sus gubernaturas fueron:

¿Quién ganó las elecciones Tabasco?: PREP 2024 da victoria a Javier May con contundente ventaja de 80 puntos

Horas después de protagonizar una de las mesas de análisis más comentadas en redes, Pedro Ferriz de Con y Carlos Alazraki realizaron una nueva transmisión en Atypical TV.

Con los mismos rostros desencajados por los resultados que le dieron la victoria a Claudia Sheinbaum, continuaron con sus críticas contra Morena, AMLO y la virtual presidenta.

No obstante, también abrieron paso a la autocrítica y se pronunciaron con respecto a las burlas y memes de los que fueron protagonistas ante la conclusión de la contienda.

En torno a ello, Pedro Ferriz de Con expuso que tras la derrota apabullante que sufrió Xóchitl Gálvez, era obvio que sus “haters” se estén burlando de ellos y lo que decían.

Con respecto a las burlas, reconoció que su postura errónea sobre los comicios, evidenció que él y Carlos Alazraki son unos pendejos, ilusos que vieron un México inexistente.

Tras las elecciones 2024 México en las que Claudia Sheinbaum se alzó con un avasallador triunfo, Pedro Ferriz de Con dijo que él y Carlos Alazraki son unos pendejos.

Fue durante la transmisión post elecciones 2024 México en el canal de Youtube, Atypical TV, que Pedro Ferriz de Con habló sobre lo que ellos pensaban sobre la contienda.

Además de decir que son unos pendejos, el periodista refirió que los resultados de la jornada del domingo 2 de junio, dejaron en evidencia que siempre estuvieron equivocados.

Incluso, admitió que ante los números de la contienda en la que la candidata que apoyaron -Xóchitl Gálvez- sufrió una derrota contundente, se dio cuenta de que no conoce a México.

Sobre ello, señaló que él consideraba que entendía el sentir del país, a pesar de lo cual reconoció que su percepción sobre el destino de los comicios estaba totalmente errada.

“Pensaba yo conocer a mi país y me doy cuenta de que no lo conozco. No sé donde viví yo la ola rosa”

Pedro Ferriz de Con