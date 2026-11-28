La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informaron que el efectivo no se elimina como forma de pago en los sectores de gasolinas y peajes a partir del próximo 18 de diciembre, desmintiendo versiones sobre una suspensión inmediata de este método en estaciones de servicio y casetas.

A través de una tarjeta informativa conjunta, ambas dependencias detallaron que se establecerán planes graduales de implementación de pagos digitales en ambos sectores con el objetivo de lograr una reducción paulatina en el uso de dinero físico.

Implementación gradual durante 2027 y diálogo con sectores

De acuerdo con las autoridades federales, esta transición ocurrirá a lo largo de 2027, etapa en la que se impulsará primero el despliegue de capacidades tecnológicas necesarias para garantizar la correcta recepción de pagos digitales en todo el país.

Asimismo, la SHCP y la ATDT señalaron que mantienen un diálogo permanente y colaborativo con empresarios gasolineros, servicios bancarios y financieros, Caminos y Puentes Federales (Capufe), concesionarios y operadores de telepeaje, con el fin de asegurar que las disposiciones legales que definirán esta gradualidad atiendan sus necesidades operativas y no afecten a las personas usuarias.