José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, uno de los líderes de la Familia Michoacana en Tierra Caliente de Guerrero, aseguró en un video que el ataque armado de “Los Tequileros” en San Miguel Totolapan, Guerrero, que dejó saldo de 20 muertos, iba dirigido también contra él.

En un video publicado por una cuenta recién creada en Facebook, El Fresa afirma que el ataque del miércoles 5 de octubre en San Miguel Totolapan era en contra de él , así como contra el alcalde Conrado Mendoza y su padre, Juan Mendoza , quienes murieron en el lugar de los hechos.

El Fresa sostiene que el ataque se produjo porque “alguien de ahí del pueblo, lo traicionó, tenían la gente adentro”, pero dijo no saber quién pudo haber sido.

El líder de la Familia Michoacana había acordado una reunión con al alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza, su padre y otros funcionarios por un video publicado días antes en el que encapuchados, autodenominados “Los Tequileros”, anunciaban que habían reaparecido en la zona.

De esta manera, El Fresa relata que el ataque ocurrió cuando estaba por bajarse de su camioneta blindada para dicha reunión; sin embargo, no le dio tiempo de bajarse, lo que le terminó salvando la vida.

“Nos tenían la trampa bien hecha, llego a la reunión, gracias a Dios ando en blindada. Llego y comieron ansias estos cabrones, no me dejaron bajar, si me hubieran dejado bajar, ahí estuviera yo también, alcancé a salir, dejaron la camioneta desbaratada”, narró.

Finalmente, señaló que tras ser perseguido por Los Tequileros, su grupo los enfrentó y asesinó a todos los autores de la masacre en San Miguel Totolapan .

¿Quién es José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”?

José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa” es uno de los dos líderes de la Familia Michoacana que opera en la Tierra Caliente de Guerrero.

El otro líder de la célula criminal de la Familia Michoacana es Johnny Hurtado Olascoaga, alias el Pez, hermano de “El Fresa”.

Los hermanos Hurtado Olascoaga son originarios de la localidad de Palos Altos, en Arcelia, Guerrero, que a su vez, comunica con Tlatlaya y San Miguel Teloloapan .

Desde dicho municipio, El Fresa y El Pez manejan el tráfico de drogas, cobro de piso, secuestros y otros delitos.

De acuerdo con las autoridades, los hermanos Hurtado Olascoaga están relacionados con, al menos, 10 carpetas de investigación y están considerados dentro de los delincuentes más buscados por la Fiscalía del Estado de México, quien ofrece una recompensa de 500 mil pesos por información para dar con el paradero de cada uno.

Incluso, una de ellas, es contra El Fresa por la emboscada a policías en Coatepec Harinas, donde fueron asesinados 13 policías; las autoridades lo acusan como el autor intelectual de la masacre.

Además, en Tierra Caliente aseguran que “El Fresa” creó una cárcel clandestina en la sierra para quienes no cumplan con las cuotas de extorsión. Los tiempos de castigos van de dos a tres meses.

La Familia Michoacana opera en cuanto menos siete de los municipios de la región conocida como “Tierra Caliente” de Guerrero.

Por si fuera poco, medios locales indican que “El Fresa” tiene su propia marca de ropa llamada “HH Clothing” con la que simula ser empresario textil.

Aunque el primero de los hermanos Hurtado que asumió el mando del grupo criminal fue Johny, “El Pez”, en 2014, tras la detención de José María Chávez, alias “El Pony”.

El ascenso de El Pez en la Familia Michoacana fue por los nexos que tenía con la policía de la región, ex funcionarios de Guerrero y exalcaldes de Arcelia, donde es originario.

Ambos fueron incluidos el gobierno de Enrique Peña Nieto en la lista de objetivos prioritarios, como parte de la lista de los 122 capos más peligrosos y sádicos que hay en México.