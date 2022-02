Zaldívar contra Margarita y Calderón: esto no se puede quedar así.

¡Vaya bomba lanzó Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en el evento de presentación de su libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial! El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio ahí un testimonio escalofriante acerca de hechos de hace dos sexenios.

Abiertamente, el ministro Zaldívar denunció una “operación de Estado impresionante” —por parte del entonces presidente Felipe Calderón— para impedir que se hiciera justicia en el caso del incendio de la Guardería ABC, en el que fallecieron 49 menores de edad en la forma más espantosa posible.

Tal “operación de Estado impresionante” supuestamente la habría ordenado Calderón para proteger a familiares de su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo. Según Zaldívar, el entonces presidente de México envió a la SCJN a Fernando Gómez Mont (en aquel tiempo secretario de Gobernación) para presionarlo.

(Querían que convalidara el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, entonces Gómez Mont ) “me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más hasta que terminamos a gritos”.

“En un momento me dice el secretario: ‘Dice el presidente que no te apoyamos para esto’ y le dije ‘dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’. Y ahí terminó la plática”.

Testimonio de Arturo Zaldívar