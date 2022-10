El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revivió el capítulo en el que elementos de la Policía Federal lo encañonaron, corporación a cargo de Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón, luego de que así lo manifestara en la serie documental de Netflix “El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal”.

En la serie de Netflix estrenada el 25 de agosto, Arturo Zaldívar hace inicialmente esas declaraciones; pero en la misma serie “El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal” es entrevistado Felipe Calderón y niega que lo supiera lo sucedido.

En la conferencia de prensa del 21 de septiembre, en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar abundó ampliamente sobre el tema respecto a lo que había dicho en el documental.

Recientemente volvió a contar la historia a los periodistas Alejandro Páez y Álvaro Delgado.

Ya en octubre de 2019 había contado a John Akcerman y Sabina Berman, en canal Once, que Felipe Calderón lo había amenazado, sin que detallara en qué casos, por eso la docuserie de Netflix es reveladora.

Cabe recordar que en marzo de 2012, Arturo Zaldívar presento un proyecto para la liberación de Florance Cassez, pero no consiguió los tres votos que necesitaba, para enero de 2013 el proyecto presentado en el mismo sentido por Olga Sánchez Cordero, si reunió los votos y fue liberada.

Ese caso, además del de la guardería ABC, fueron los dos principales casos por los que hubo presión contra él desde lo que llamó el “crimen institucionalizado”

Aunque Felipe Calderón ha negado las declaraciones de Arturo Zaldívar al decir que son inverosímiles, indignantes y cuestionar por qué se tardo más de una década en señalarlo.

El ministro de la SCJN dijo que Felipe Calderón tan sabia que lo llamó al día siguiente y terminó por aceptarle seguridad del Estado Mayor Presidencial por tres meses, situación que solo puede ser ordenada por el presidente.

“El presidente Calderón me llamo por teléfono... qué denuncia iba a presentar cuando eran ellos mismos...me ofreció seguridad de la policía federal... me ofreció darme seguridad por parte del Estado Mayor Presidencial (EMP)... acepté este ofrecimiento, tan fácil como pedir la información si yo tuve o no tuve escolta... sin ser yo presidente de la corte solo la pude haber tenido por orden del presidente de la república, solo la pude haber tenido si hubiera pasado algo que pudiera en riesgo mi seguridad, o sea que Felipe Calderon miente.. al parecer a Felipe Calderón ha olvidado todo lo que pasó en su sexenio...”

Arturo Zaldívar. SCJN