El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, expresó su orgullo de formar parte del máximo tribunal constitucional del país.

En su cuenta de Twitter, el ministro Arturo Zaldívar destacó la labor de la SCJN por la defensa de todos los derechos de las personas.

“Pocos días me he sentido tan orgulloso de formar parte de la Suprema Corte de México como hoy. Todos los derechos para todas las personas. Hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre” Arturo Zaldívar. Ministro presidente de la SCJN

Tuit de Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL)

Arturo Zaldívar celebra que personal del Poder Judicial deberá capacitarse en políticas de género

Arturo Zaldívar celebró que todo el personal de Poder Judicial de la Federación (PJF) deberá tomar un curso obligatoriamente en materia de género.

“Se trata de que todos los que estamos en el PJF tengamos una visión de igualdad sustantiva de género”, comentó.

El ministro presidente de la SCJN indicó que solamente si se habla de perspectiva de género y de los derechos de las mujeres se convertirán en derechos y prácticas irreversibles.

“Cuando todos en el PFJ entendamos este cambio de paradigma, como elemento de justicia y de derechos humanos, vamos a ir avanzando hacia una justicia distinta y será ejemplo para otras instituciones”, expresó.

Algunas acciones que la SCJN ha emprendido en materia de género y derechos humanos de la comunidad LGBT son:

Declarar inconstitucional que el proteger “la vida desde la concepción”

Avalar que menores de edad víctimas de violación puedan abortar sin permiso de sus padres

Declarar inconstitucional el negar a menores cambiar su identidad de género

Declarar inconstitucional poner límites al aborto en caso de violación

Avalar el matrimonio LGBT en estados como Veracruz

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se ha posicionado abiertamente en contra de la violencia de género en diversas ocasiones, tal como cuando dijo que a los hombres siguen matando mujeres porque no hay consecuencias y no se investigan los feminicidios.

¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden y porque no pasa nada, porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan, porque cuando se investigan, se investigan mal”, dijo Arturo Zaldívar.