Anabel Hernández tiene una lista más amplia de mujeres del espectáculo; les pide romper el silencio

La escritora y periodista Anabel Hernández aseguró que tiene una lista más amplia de mujeres del espectáculo que no incluyó en su libro “Emma y las otras señoras del narco”.

Durante la presentación del libro en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Anabel Hernández aclaró que dichos nombres de las mujeres del espectáculo no aparecen en la obra porque no ha terminado la investigación sobre ellas.

“Sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación, mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando yo haya terminado la investigación”

Con esto, la periodista y escritora abre la posibilidad a una segunda parte o reedición del libro “Emma y las otras señoras del narco”.

Anabel Hernández hizo un llamado a las mujeres que forman parte del crimen organizado a romper el silencio y dio un correo de contacto para que le escriban.

Y agregó: “Que nos cuenten realmente su sufrimiento, cómo llegaron ahí, las motivaciones y ayudarlas a salir de ahí”.

La periodista aseguró que el libro “Emma y las otras señoras del narco” no es para condenar a nadie, sino que es una oportunidad para que rompan el silencio.

“Este no es un libro para condenar a nadie, no es la santa inquisición, es una oportunidad para las que han estado (dentro del narco), para las que están, para las que puedan llegar a esto, rompan el silencio, el sistema patriarcal, el pacto criminal”, dijo Anabel Hernández.

Anabel Hernández contó que emitió publicar información íntima en su libro “Emma y las otras señoras del narco”.

“Alguna de la información que me dieron mis testigos directos de los hechos no la publiqué, me la reservé porque llegaba a un punto de intimidad [...] que me pareció que no eran de interés periodístico”

Anabel Hernández