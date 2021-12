¿Habrá otro libro de Anabel Hernández sobre las señoras del narco? Esto dijo en la FIL Guadalajara

La escritora y periodista Anabel Hernández dio pistas de lo que viene en el futuro próximo de su libro “Emma y las otras señoras del narco”.

Así lo hizo al asistir a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde presentó la obra que tanta polémica ha causado en los últimos días.

Anabel Hernández abrió la puerta ante la posibilidad de una reedición con información inédita e incluso una segunda parte del libro “Emma y las otras señoras del narco”.

Anabel Hernández: tengo una lista más amplia de mujeres del espectáculo

La primera pista que soltó Anabel Hernández al respecto fue la lista que dice tener con más mujeres del espectáculo presuntamente relacionadas con el narcotráfico.

“Tengo una lista muy amplia de muchas mujeres más que forman parte del mundo del espectáculo” Anabel Hernández

Estas mujeres del espectáculo, de las que no dio más detalle, fueron excluidas de “Emma y las otras señoras del narco” porque no ha terminado de investigar sobre ellas.

“Sus nombres no están aquí porque no he terminado esa parte de la investigación, mi responsabilidad me obliga a revelar esos nombres cuando yo haya terminado la investigación”, dijo Anabel Hernández.

Anabel Hernández (Captura de Pantalla)

Anabel Hernández confirma que le ha llegado nueva información

Anabel Hernández aseguró que tras la publicación del libro le ha llegado nueva información al respecto.

La escritora y periodista incluso puso a disposición de la gente, principalmente mujeres, un correo electrónico para que cuenten su historia en el narcotráfico.

En ese correo “emma.senorasdelnarco@gmail.com”, dijo Anabel Hernández, le ha estado llegando información nueva.

“Quiero invitar a las mujeres que voluntariamente o involuntariamente forman parte de este problema de narcotráfico [...] a que rompan el silencio, a que hagan el #MeToo dentro de los cárteles de la droga, a que se revelen, a que digan ¡ya basta!” Anabel Hernández

Y agregó: “Que nos cuenten realmente su sufrimiento, cómo llegaron ahí, las motivaciones y ayudarlas a salir de ahí”.

( FIL Guadalajara)

Anabel Hernández: El libro quedará igual si no confirma información

Al ser cuestionada sobre una reedición de su libro “Emma y las otras señoras del narco” con nueva información, Anabel Hernández dijo que primero tiene que procesarla.

Añadió que sólo se publicará nueva información relacionada al libro si está 1000% segura de su veracidad.

Las palabras de Anabel Hernández se dieron luego de mencionar que tiene información guardada y nueva relacionada a mujeres, entre ellas más del espectáculo, vinculadas con el narcotráfico.

“Respecto a información que está en camino, en proceso de corroboración y nueva información que hay a raíz de este libro, es evidente que se tiene que procesar con el mismo rigor” Anabel Hernández

De no tener confirmación de la veracidad de la información, Anabel Hernández dijo que el libro “Emma y las otras señoras del narco” quedará como está, sin una línea más o menos.

“Hasta que yo no esté segura un 1000%, este libro va a quedar como está, ni una línea más, ni una línea menos” Anabel Hernández

El polémico libro de Anabel Hernández

El libro “Emma y las otras señoras del narco” ha causado polémica en los últimos días debido a las mujeres, y también algunos hombres, que menciona por tener presuntas relaciones con el narcotráfico.

La mayoría de estos personajes son actrices, cantantes y demás personalidades del espectáculo, varios de ellos aceptaron lo que dice el libro, otros más lo negaron y hasta han amenazado con demandarla.

Entre los nombres relevantes que aparecen en el libro están: