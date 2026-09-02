Amnistía Internacional reclamó a Jorge Álvarez Máynez por usar su imagen sin autorización y pidió eliminar las publicaciones alusivas de las páginas de Movimiento Ciudadano.

“Amnistía Internacional ha identificado la utilización de una imagen vinculada a nuestra organización en materiales de comunicación de carácter partidista. Al respecto, queremos expresar con absoluta claridad que AI no autorizó la utilización de dicha imagen ni participó en la elaboración, producción o difusión de esos materiales”. Amnistía Internacional

La organización de derechos humanos aclaró que no participó en la difusión del material y que su movimiento es totalmente independiente de cualquier partido político.

A finales de agosto, Movimiento Ciudadano publicó un spot con contenido político en el que aparece Jorge Álvarez Máynez e imágenes de protestas encabezadas por Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional reclama a Álvarez Máynez

Amnistía Internacional se deslinda de Movimiento Ciudadano y cualquier otro partido

En un comunicado, Amnistía Internacional indicó que recientemente la organización identificó la utilización de su imagen en materiales de carácter partidista por parte de Movimiento Ciudadano.

Al respecto, aclaró que no dio permiso para usar su imagen ni estuvo involucrada en la creación o distribución de esos materiales, toda vez que es una organización apartidista y ajena a intereses políticos.

“Amnistía Internacional es una organización independiente de cualquier gobierno, partido político, candidatura o interés político”. Amnistía Internacional

Amnistía Internacional agregó que continuará dialogando con representantes de todas las fuerzas políticas, siempre que ello contribuya a avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos.

Amnistía Internacional reclama a Álvarez Máynez

Amnistía Internacional pide eliminar spots con su imagen; Movimiento Ciudadano aún no los borra

En el mismo comunicado, la organización externó su preocupación de que Amnistía Internacional pueda ser vinculada a un partido político por la utilización de su imagen en spots de Movimiento Ciudadano.

Sobre ese argumento, solicitaron a Jorge Álvarez Máynez el retiro inmediato de la imagen vinculada a Amnistía Internacional, así como la adopción de medidas necesarias para evitar su utilización futura.

“Por lo anterior, solicitamos el retiro inmediato de la imagen vinculada a Amnistía Internacional de los materiales referidos, así como que se adopten las medidas necesarias para evitar su utilización futura en contenidos de carácter partidista que puedan generar una impresión de respaldo, colaboración o asociación con nuestra organización”. Amnistía Internacional

Hasta la publicación de esta nota, el material de Movimiento Ciudadano que incluye la imagen de Amnistía Internacional todavía está disponible en redes sociales.