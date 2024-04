El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó a Denise Maerker y Manuel López San Martín por las preguntas del primer debate presidencial en contra de su gobierno.

Durante su conferencia mañanera de hoy martes 9 de abril, el presidente aseguró que, durante el primer debate presidencial, “se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación; toda la narrativa del debate fue eso”.

En Palacio Nacional, López Obrador estuvo acompañado por 23 gobernadores de Morena, quienes respaldaron el programa IMSS-Bienestar para atender a la población en materia de salud.

El presidente aseguró de nueva cuenta que, antes de finalizar su sexenio, México contará con “el mejor sistema de salud pública del mundo, aunque parezca utópico, increíble o fantasioso; nada de eso, los compromisos se cumplen”.

En ese sentido, AMLO vinculó este primer tema con las preguntas del debate presidencial:

AMLO aseguró que durante el debate presidencial se promovió la narrativa que sostiene la oposición en cuanto a las políticas de la denominada Cuarta Transformación, hecho por el que criticó a los moderadores, Denise Maerker y Manuel López San Martín.

En ese sentido, López Obrador dijo que durante el debate predominó una narrativa de “no reconocer nada” del gobierno actual:

“Qué mal estamos en salud, sin reconocer absolutamente nada, qué mal en educación, qué mal en todo. Aún así, no pudieron dejar mal, yo no estoy hablando del partido, lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. No fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla raza”

Puntualmente, AMLO criticó una de las preguntas hechas por Denise Maerker durante el debate presidencial referente a la corrupción en México, uno de los problemas que la denominada Cuarta Transformación asume como de los principales en el país.

“Las preguntas, recuerdo una de Denise, ¿cómo hacerle para enfrentar la gran corrupción que persiste? Que viene desde no sé que Gobierno pero ahí está, como si nosotros fuésemos iguales, si no nos hubiésemos dedicado por completo a desterrar la corrupción. Ojalá Denise logre hacer un análisis para diferenciar, ahora por ejemplo, Denise, ya no se condonan impuestos. Ya no se le condonan impuestos a Televisa ni a ninguna empresa que eran las predilectas del régimen, ¿cómo vamos a ser iguales?”

AMLO