AMLO: Si mi hermano es responsable que sea castigado

El presidente AMLO afirmó que si su hermano Pío López Obrador es responsable de lo que se le acusa, que sea castigado .

En su conferencia mañanera del 7 de octubre, AMLO señaló que llegó a la presidencia de México para encabezar una transformación y no traicionará al pueblo.

“Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado” AMLO

Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie ni con los miembros de mi familia: AMLO

El presidente AMLO aseguró que no no establece relaciones de complicidad con nadie, incluso ni con su familia. “Yo ya no me pertenezco”, dijo.

En este sentido, AMLO se disculpó por denunciar actos de corrupción de quien venga, pues se dijo convencido de que es el principal problema de México.

“Ofrezco disculpas si denuncio actos de corrupción, porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México” AMLO

AMLO enseña pañuelo como símbolo de paz

Tras indicar que denunciará actos de corrupción de quien venga, AMLO mostró un pañuelo blanco como símbolo de paz.

“Miren, está acá mi pañuelito. Ya los jóvenes no usan pañuelo, ni usan peine, ni camiseta”, bromeó AMLO.

“Pero puedo decir que no se permite la corrupción”, sostuvo mientras agitaba su pañuelo blanco.

El presidente admitió que aún hay corrupción “abajo”, dado que se está limpiando de arriba para abajo.

Sin embargo, aseveró que “arriba” ya no hay corrupción, pero expresó que continuará su trabajo contra la corrupción en el gobierno.

“Todavía hay abajo, porque se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, pero arriba no hay. Y vamos a seguir limpiando la corrupción en el gobierno” AMLO

¿Qué ha dicho AMLO sobre la investigación contra su hermano Pío?

Desde la difusión de un video en donde se aprecia al hermano del presidente AMLO, Pío López Obrador, recibir dinero en efectivo de David León, el mandatario federal ha realizado varios pronunciamientos sobre el caso.

Tales como la del pasado 9 de julio, cuando AMLO refirió que la filtración de estos videos se trata de una “campaña negra” por parte de sus adversarios para perjudicarlo.

“Creo que la intención pues es perjudicarme, tratar de perjudicarme, es la campaña negra de siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a esto, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos” AMLO

Al continuar las acusaciones en contra de su hermano, AMLO insistió el pasado 22 de agosto a las autoridades correspondientes investigar tanto a Pío López Obrador, así como a su exdirector de Protección Civil, David León Romero a fin de comprobar su inocencia.

“El buen juez, por su casa empieza”, remató.

Incluso, el 25 de agosto, el presidente AMLO aseguró que está dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) de ser necesario.