José Luis Vargas: magistrados juzgaron caso de Pío López Obrador con especulaciones

México. - El magistrado del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, se pronunció por la votación unánime en contra de su proyecto que planteaba frenar la investigación del INE en contra de Pío López Obrador, hermano de AMLO.

Entrevistado por Azucena Uresti en su noticiario radiofónico, José Luis Vargas indicó que los votos en contra de sus compañeros magistrados, se dieron debido a que juzgaron el caso con “especulaciones”.

Así lo indicó José Luis Vargas al señalar que la votación de los 6 magistrados, no se basó en los elementos que se encuentran en el expediente del caso de Pío López Obrador.

Magistrados aplicaron de forma retroactiva una ley en el caso de Pío López Obrador, acusa

El magistrado dijo como lo hizo en la sesión de este 6 de octubre, que en 2015 existía una legislación -que dejó de funcionar en 2018- que preveía que los delitos electorales prescribían luego de 3 años.

Además, expuso, en 2017 el INE reformó un reglamento del que dijo, ya no era aplicable para el caso de Pío López Obrador y pese a lo cual señaló, fue aplicó este día por sus compañeros del TEPJF.

Debido a lo anterior, el magistrado acusó que en la resolución de su proyecto de este día, se aplicó una ley de forma retroactiva, cuando advirtió, constitucionalmente tal acción está prohibida.

Tras asegurar que el sentido de su proyecto de resolución se basaba completamente en los elementos del expediente del caso, José Luis Vargas dijo que sus compañeros no juzgaron los hechos así.

Votación se hizo a partir de presunciones, advierte Vargas Valdez

De acuerdo con el magistrado, sus pares en la Sala Principal valoraron los hechos a partir de la presunción de una conducta de la que adviritó, no puede ser probada.

Al recordar que los magistrados plantearon la posibilidad de que la entrega de dinero a Pío López Obrador ocurrió después de 2015, Vargas sentenció que no se puede juzgar a partir de presunciones.

“Mis pares lo que establecieron es que puede haber una conducta continuada, eso puede o no ser, pero uno no puede juzgar a partir de presunciones, hay que juzgar a partir de lo que el expediente establece" José Luis Vargas

En ese sentido, José Luis Vargas destacó que la posibilidad de que la entrega de dinero se haya prolongado más allá del 2015, no entra en el expediente que se dictaminó este día.

Por ello, señaló que de ser necesario, se podría contemplar la opción de que se abra un nuevo expediente en el que sí se incluyan los nuevos hechos que se pudieran encontrar.

Juzgadores no pueden especular

No obstante, reiteró que al apoyar la resolución del caso en lo que pudo o no ocurrir, implica que los magistrados incurrieron en especulaciones, lo que sentenció, un juzgador no debe hacerlo.

“Todo lo demás puede ser cierto o no puede ser cierto, eso se llama especular y eso un juzgador no lo puede hacer” José Luis Vargas

Pese a lo anterior, José Luis Vargas Valdez se dijo respetuoso de la determinación asumida por la Sala Principal del TEPJF, pues “la razón en un tribunal la tiene la mayoría”.