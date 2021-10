Esta tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió un video en redes sociales, en donde se le ve practicando béisbol.

En el clip, de apenas 21 segundos, se puede ver al mandatario consiguiendo una carrera, de la cual asegura consiguió un leve desgarre.

Pese a lo anterior, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) siguió en el partido pues en otro momento del video se le puede ver tomando el bate de madera para comenzar a batear.

Cabe mencionar que, el presidente AMLO es fanático del béisbol pues desde joven lo práctico en su natal Tabasco.

Tanto es así que una vez en Sinaloa, se bajó a jugar con los ciudadanos. El hecho fue registrado en otro video, en donde el mismo dice que “se bajó a macanear”.

“De regreso de la Presa Picachos, pasando la Noria, Sinaloa, estaban jugando béisbol. Me bajé por un turnito y... ¡a macanear! ¡Viva el deporte y viva el béisbol!”, puntualizó.

Incluso estando en campaña, AMLO jamás se alejó de los campos para jugarlo o para ponerse la camisa de uno de sus equipos favoritos, Los Dogders, quien asegura llegarán a la final este año.

Fue en conferencia de prensa, donde Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló de su pronóstico para la final de 2021, en donde reafirmó su pronóstico entre Los Astros de Houston y Los Dogders.

“Lo único que me queda es desear que le vaya bien a Los Dodgers. Ayer no fueron bien tratados, pero como se dice en el béisbol “esto no se acaba hasta que se acaba””.

