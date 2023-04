El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se lanzó contra 2 panelistas de Tercer Grado, entre ellos Raymundo Rivapalacio, por especular sobre su salud y no disculparse.

Fue durante la conferencia mañanera de hoy 28 de abril que AMLO señaló a Raymundo Rivapalacio y a Sergio Sarmiento, a éste último lo señaló por culpar a “la falta de información” de la especulación que realizaron.

Ello luego de que tras el contagio de Covid-19, diferentes periodistas, incluídos los de Tercer Grado y Carlos Alazraki, aseguraron que la salud del presidente era mala, pues uno acusó que tuvo un preinfarto y otro un infarto cerebral.

El presidente de México aplaudió que Raymundo Rivapalacio se disculpara por divulgar información falsa, al señalar que le dio covid-19 pero también sufrió un pre infarto.

Sin embargo, AMLO respondió que pese a la disculpa del panelista, la cual se dio luego de que el mandatario salio en video a explicar su situación de salud, después cometieron una indiscreción.

Ello debido a que en el programa Sergio Sarmiento acusó que las especulaciones surgieron porque no se tenía información oficial sobre el estado de salud del presidente.

Por ello, acusaron a Jesús Ramírez Cuevas y a Adán Augusto López de “no informar bien”; ante lo que AMLO respondió que “él no se chupa el dedo” y siempre han sido manipuladores.

“Estaba viendo lo de la rueda que hacen de prensa en Tercer Grado, se disculpan porque me daban por muerto pero al final la culpa la tiene Jesús y Adán que no informaron bien, como si yo me estuviese chupando el dedo, como si no supiera que no son medios de información, si no de manipulación y aplauso a Rivapalacio que dijo que le fallaron sus fuentes.”

AMLO