AMLO se burla de quienes marcharon contra él y la consulta de revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se burló de quienes se manifestaron contra la revocación de mandato y aseguró que no eran fifís.

De acuerdo con el mandatario, las personas que se manifestaron durante el fin de semana contra el proceso democrático que ha promovido, realmente son aspirantes a fifís.

Desde la conferencia mañanera del 4 de abril, AMLO mostró imágenes de la protesta en su contra y aprovechó para burlarse.

De acuerdo con AMLO, las personas que salieron a manifestarse en su contra lo que realmente tienen que hacer es votar en su contra.

“Es como kafkiano. Si no me quieren ¿Por qué no van a votar en mi contra?

AMLO